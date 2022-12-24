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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود قصير.. هند صبري تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة هند صبري، على مشاركة متابعيها صورة جديدة  من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

وظهرت هند صبري بأطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون الاسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا لـ هند صبري

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و كانت قد شوقت الفنانة هند صبري جمهورها لمسلسل “البحث عن علا 2” خاصة بعد نجاح الموسم الأول الذي عرض على منصة نتفليكس.


وشاركت صورة من الكواليس، وعلقت: «عدت سنة على بداية تصوير البحث عن علا ومتشوقة للجزء التاني».

وكانت طرحت منصة نتفلكيس العالمية الموسم الأول من مسلسل “ البحث عن علا ” ، خلال شهر فبراير الماضي .

مسلسل البحث عن علا يتكون من 6 حلقات ، وعادت فيه الفنانة  هند صبري وبعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية  علا عبد الصبور، والتى سبق وان قدمتها فى مسلسل “ عايزة أتجوز ” ، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما .

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