عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا لـ هند صبري

صدى البلد

نجاح كبير حققه الجزء الأول من مسلسل البحث عن علا للفنانة هند صبري مما جعل الجمهور يطالب بوجود جزء ثاني من العمل.

المؤلفة غادة عبد العال قالت في تصريحات لـ صدى البلد أنهم مازالوا في مرحلة الكتابة الجزء الثاني استعدادا لتصويره قريبا. 

شوقت الفنانة هند صبري جمهورها لمسلسل “البحث عن علا 2” خاصة بعد نجاح الموسم الأول الذي عرض على منصة نتفليكس.

هند صبري: المغرب هي بطل العالم

هند صبري تنعي الراحل مفيد فوزي بكلمات مؤثرة

وشاركت صورة من الكواليس، وعلقت: «عدت سنة على بداية تصوير البحث عن علا ومتشوقة للجزء التاني».

وكانت طرحت منصة نتفلكيس العالمية الموسم الأول من مسلسل “ البحث عن علا ” ، خلال شهر فبراير الماضي . 

مسلسل البحث عن علا يتكون من 6 حلقات ، وعادت فيه الفنانة  هند صبري وبعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية  علا عبد الصبور، والتى سبق وان قدمتها فى مسلسل “ عايزة أتجوز ” ، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما .

مسلسل البحث عن علا البحث عن علا هند صبري الفنانة هند صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة عمارة 1 | حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

خدرها.. طبيب يعتدي على فتاة داخل عيادته بمدينة نصر

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة تنتظر أصحاب المعاشات والموظفين بالعام الجديد

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

داهمها الموت داخل الفصل.. أزمة قلبية تنهي حياة معلمة في سوهاج

بـ 500 جنيه وعائد ربع سنوي.. تعرف على شهادة استثمار البنك الأهلي

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

أسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 21-12-2022

موضوعات متعلقة

نادية مصطفى تستعد لتصوير كليب جديد في الأهرامات| خاص

تفاصيل حفل ليلة تركي بمنطقة الدرعية السعودية| خاص

خالد جلال يعقد مؤتمرا للإعلان عن خطة عروض البيت الفني للمسرح

محمد عبده يحيي حفل رأس السنة في مصر

أفاتار 2 يحقق أكثر من 7 ملايين جنيه في دور العرض المصرية

المؤلف الموسيقي خالد الكمار: نستعد لفيلم سعودي جديد مأخوذ عن رواية شهيرة|خاص

قبل حفله غدا.. نادر عباسي يكشف لصدى البلد تفاصيل مشروع عبد الوهاب السيمفونية

تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد شاهين بعد تعرضه لأزمة قلبية|خاص

ترشيحاتنا

خطأ فادح.. سيناتور أمريكي يثير الجدل بعد تعيين سفيرة جديدة لدي روسيا

إحالة منة شلبي للجنايات.. تعرف علي أنواع المخدرات المضبوطة معها

إنفوجراف.. 164% زيادة في الاستثمارات العربية بمصر

ما فائدة الدعاء اذا كان الأخذ بالأسباب يكفي أو يفي بالغرض ؟

العدل: 12 فرع توثيق جديدًا بـ7 محافظات للعمل فترة مسائية |تعرف عليها

بلاش تأجيل..عمر المرأة يؤثر على الحمل فى هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلفها مليون جنيه.. ديكور شقة عريس يثير الجدل على السوشيال ميديا

مبلغ غير متوقع..أعرف سعر إطلالة غادة عبد الرازق في أحدث جلسة تصوير

في عيد ميلادها .. 10 صور تكشف تغير ملامح نجلاء فتحي | شاهد

بإطلالة مختلفة.. مي عمر تثير الجدل من باريس| شاهد

فيديو

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

رفضت النصيحة.. الجيران كشفوا تفاصيل جديدة عن ضحية ابنتها ببورسعيد

أخواته البنات السبب.. اعترافات صادمة لمحامي تخلص من زوجته في سوهاج

مقلقة.. تفاصيل موجة صدمية تشقق المجال المغناطيسي للأرض/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ