تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا لـ هند صبري

نجاح كبير حققه الجزء الأول من مسلسل البحث عن علا للفنانة هند صبري مما جعل الجمهور يطالب بوجود جزء ثاني من العمل.

المؤلفة غادة عبد العال قالت في تصريحات لـ صدى البلد أنهم مازالوا في مرحلة الكتابة الجزء الثاني استعدادا لتصويره قريبا.

شوقت الفنانة هند صبري جمهورها لمسلسل “البحث عن علا 2” خاصة بعد نجاح الموسم الأول الذي عرض على منصة نتفليكس.

وشاركت صورة من الكواليس، وعلقت: «عدت سنة على بداية تصوير البحث عن علا ومتشوقة للجزء التاني».

وكانت طرحت منصة نتفلكيس العالمية الموسم الأول من مسلسل “ البحث عن علا ” ، خلال شهر فبراير الماضي .

مسلسل البحث عن علا يتكون من 6 حلقات ، وعادت فيه الفنانة هند صبري وبعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبد الصبور، والتى سبق وان قدمتها فى مسلسل “ عايزة أتجوز ” ، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما .