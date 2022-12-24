تحرير 363 محضر تموينى خلال أسبوع بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا جاء حول جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة و التصدى لأى محاولات لاحتكار السلع .

وأسفرت الحملات التى نفذتها المديرية على مدار الأسبوع الماضى ، عن تحرير ٣٦٣ محضر خلال متابعتها للأسواق والمخابز، وذلك بعد رصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بازيد من السعر الرسمى ومخالفة الاشتراطات الصحية والغش التجارى.

هذا وقد تم تحرير عدد ١٩٥ محضر حيال المزارعين الممتنعين عن توريد محصول أرز الشعير إلى الشون والمضارب المعتمدة ، كما تم تحرير ٣ محاضر ضد المضارب المخالفة القرارات المنظمة لها ، كما تحرير ٧ محاضر بعد رصد مخازن سرية لتجميع وتخزين الأرز وحجبه عن الأسواق ، حيث تم ضبط ١٥٠ طن من الأرز تمهيدًا لطرحه بالأسواق بالسعر الرسمى.