عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة صحية بالسعودية.. محمد شاهين يعود إلى مصر عقب تركيب دعامتين بالقلب

محمد شاهين
محمد شاهين

انتهى الفنان محمد شاهين، من عرض مسرحية "فرصة سعيدة" في السعودية؛ ليعود إلي مصر بعد أن أجرى عملية جراحية في القلب قام خلالها بتركيب دعامتين.

ونصح الأطباء، محمد شاهين بضرورة الراحة في منزله وعدم التعرض للإجهاد الشديد خلال الفترة المقبلة واخذ قسط من الراحة.


غادة عادل غازية في الموالد بمسرحية فرصة سعيدة

شاركت الفنانة غادة عادل في فعاليات موسم الرياض بمسرحية "فرصة سعيدة" من إخراج أشرف زكي.

تقدم غادة عادل دور غازية في مولد شعبي، حيث يقدم الفنان أشرف زكي لأول مرة فكرة المولد الشعبي على المسرح في عمل يعرض بموسم الرياض.

وتحدث أشرف زكي عن المسرحية في لقاء مع et بالعربي وقال: "فرصة سعيدة" عرض كوميدي استعراضي غنائي، ولأول مرة في تجاربي أقدم مولد شعبي وفلكلور مصري وتنورة.
وعن تعاونه مع غادة عادل قال: إحنا أصدقاء من زمان لكن أول مرة نلتقي في عمل أنا مخرج وهي ممثلة، فنانة جميلة ونجمة كبيرة وبسيطة ومتواضعة وتتقبل الملاحظات والتوجيهات بهدوء كأنها تلميذة في مدرسة.

فيما تحدثت غادة عادل عن الكواليس قائلة: دكتور أشرف عامل لنا حالة غريبة بيتعامل معانا كأننا ولاده وبيطمن على كل حاجة، إحنا فرحانين في الكواليس.

تدور أحداث مسرحية "فرصة شعيدة" حول مخرج سينمائي يتشاجر مع نجمة فيلم كان يبدأ تصويره، فتترك العمل ويذهب إلى منطقة شعبية ويتعرف على غازية في مولد تدعى "سمرا" ليأخذها بطلة فيلمه، ويجسد دور المخرج شريف سلامة ومساعده محمد عبد الرحمن.

ومسرحية "فرصة سعيدة" بطولة غادة عادل وشريف سلامة ومنير مكرم ومحمد شاهين ومحمد رضوان ومن إخراج الدكتور أشرف زكي.

محمد شاهين فرصة سعيدة مسرحية فرصة سعيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

3 جثث متفحمة ولودر تحت الكوبري.. التفاصيل الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر

قرار عاجل مفاجئ من طبيب الأهلي بسبب إصابة أكرم توفيق

خطفت جوز صاحبتها… بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

خسائر فادحة لأباطرة السوق السوداء.. الدولار يسجل 24.67 جنيه للشراء.. فيديو

موضوعات متعلقة

المطربة حنان نجمة التسعينات تتحدث عن أسباب اعتزالها الفن مع عمرو الليثي

بعد توليه منصب نقيب الموسيقيين.. مصطفى كامل يعود للحفلات مجددا

أمينة تحيي 3 حفلات في رأس السنة

نشرة الفن..خطوبة شذى وكتب كتاب ابنة الحضري وتوقف فيلم أحمد عز "الملجأ"

اللوك الثاني للفنانة رنا رئيس في حفل خطبتها| شاهد

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

السفارة البريطانية تختار أحمد حاتم سفيراً للشؤون للاجتماعية

سعد لمجرد يستعد لحفل ساهر في شرم الشيخ.. 29 ديسمبر

ترشيحاتنا

رئيس جمهورية مدغشقر يمنح سفير مصر وسام قائد

يحتضنهن من الخلف ويضع يده أسفل ملابسهن.. تفاصيل سقوط متحرش الزمالك

بالأسماء.. الجامع الأزهر يعلن الفائزين في مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم

البسوا تقيل.. الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع الحالي

رئيس الوزراء المجري يفجر مفاجأة بشأن السلام في أوكرانيا|تفاصيل

سحب شارة القيادة.. قرار عاجل من بيراميدز ضد عبدالله السعيد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

نشرة المرأة|بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا... و10 صور أثارت الجدل لـ محمد زيدان وزوجته

بابا نويل هيقولك عليها.. اعرف الهدية المناسبة لكل برج في الكريسماس

بفستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها| شاهد

فيديو

محمد حماقى يكشف تفاصيل لقائه الأخير بوالده وطفولته المتمردة

غادة إبراهيم تكشف تفاصيل حياتها فى المقابر بسبب أم رقية.. فيديو

بعد اختفائها عاما.. أحدث ظهور للفنانة نيللى مع ابنة فيروز

تكدس مروري بين السيارات.. كواليس حريق كوبرى أحمد فخرى بـ مدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ