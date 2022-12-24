بعد أزمة صحية بالسعودية.. محمد شاهين يعود إلى مصر عقب تركيب دعامتين بالقلب

انتهى الفنان محمد شاهين، من عرض مسرحية "فرصة سعيدة" في السعودية؛ ليعود إلي مصر بعد أن أجرى عملية جراحية في القلب قام خلالها بتركيب دعامتين.

ونصح الأطباء، محمد شاهين بضرورة الراحة في منزله وعدم التعرض للإجهاد الشديد خلال الفترة المقبلة واخذ قسط من الراحة.



غادة عادل غازية في الموالد بمسرحية فرصة سعيدة

شاركت الفنانة غادة عادل في فعاليات موسم الرياض بمسرحية "فرصة سعيدة" من إخراج أشرف زكي.

تقدم غادة عادل دور غازية في مولد شعبي، حيث يقدم الفنان أشرف زكي لأول مرة فكرة المولد الشعبي على المسرح في عمل يعرض بموسم الرياض.

وتحدث أشرف زكي عن المسرحية في لقاء مع et بالعربي وقال: "فرصة سعيدة" عرض كوميدي استعراضي غنائي، ولأول مرة في تجاربي أقدم مولد شعبي وفلكلور مصري وتنورة.

وعن تعاونه مع غادة عادل قال: إحنا أصدقاء من زمان لكن أول مرة نلتقي في عمل أنا مخرج وهي ممثلة، فنانة جميلة ونجمة كبيرة وبسيطة ومتواضعة وتتقبل الملاحظات والتوجيهات بهدوء كأنها تلميذة في مدرسة.

فيما تحدثت غادة عادل عن الكواليس قائلة: دكتور أشرف عامل لنا حالة غريبة بيتعامل معانا كأننا ولاده وبيطمن على كل حاجة، إحنا فرحانين في الكواليس.

تدور أحداث مسرحية "فرصة شعيدة" حول مخرج سينمائي يتشاجر مع نجمة فيلم كان يبدأ تصويره، فتترك العمل ويذهب إلى منطقة شعبية ويتعرف على غازية في مولد تدعى "سمرا" ليأخذها بطلة فيلمه، ويجسد دور المخرج شريف سلامة ومساعده محمد عبد الرحمن.

ومسرحية "فرصة سعيدة" بطولة غادة عادل وشريف سلامة ومنير مكرم ومحمد شاهين ومحمد رضوان ومن إخراج الدكتور أشرف زكي.