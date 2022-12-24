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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: تسخير الإمكانيات المتاحة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ،  وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء مركز التنمية الشبابية بسخا، وكان فى استقبالهم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب و الرياضة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزير لحجم الإنجاز و تطور الأعمال الإنشائية بالمركز ضمن جولته التفقدية اليوم لعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

حضر الجولة المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام .

واستمع وزير التنمية المحلية واللواء جمال نور الدين الي شرح حول الموقف التنفيذي للمدينة الشبابية ومعدلات التنفيذ.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى اهتماماً كبيراً بملف تنمية و دعم قدرات النشء والشباب و تسعى جاهدة لتقديم كافة الخدمات و تسخير الإمكانيات المتاحة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بكافة مدن وقرى مصر.

وأشار  وزير التنمية المحلية إلى أن إنشاء مركز التنمية الشبابية بالمحافظة جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليكون منارة رياضية و مقصداً جديداً لأبناء المحافظة.

و قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن زيارة وزير التنمية المحلية لموقع إنشاء مركز التنمية الشبابية بسخا يأتى ضمن جولة تفقدية تشمل عدد من المشروعات التنموية على أرض المحافظة بالإضافة إلى حضوره لتوزيع أجهزة عرائس ل 27 عروس وعريس ضمن مبادرة حياة كريمة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف المحافظ ان زيارة الوزير تعد دليلاً واضحاً لدعم الدولة المصرية للرياضة، إلى جانب كونه  إضافة قوية لملاعب المحافظة فى ظل دعم القيادة السياسية للرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، معرباً عن سعادته بإقامة هذا الصرح الرياضي الذي يعد إسهام جديد فى خطة الدولة نحو صناعة الأبطال الرياضيين وإعدادهم وفق أحدث البرامج التدريبية .

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تسلمت فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى  قطعة ارض بمساحة خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا لإقامة مركز التنمية الشبابية طبقا لقرار محافظه كفر الشيخ رقم 1582 بتخصيص مساحة 5.35 فدان بحي سخا شرق مدينة كفر الشيخ والواردة ضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021م بإزالة صفة النفع العام وإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظة كفر الشيخ لإقامة المركز.

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وزير التنمية المحلية كفر الشيخ إنشاء مركز التنمية الشبابية

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