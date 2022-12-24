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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الأسكندرية : إنجاز 100% من الخطة الاستثمارية لرصف الطرق في 3 أحياء

رصف عدد كبير من الطرق
رصف عدد كبير من الطرق في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بقيادة المهندسة أمل محمود، أنهت بنسبة 100% خطة رصف الطرق لهذا العام في 3 أحياء هم (عامرية  أول وعامرية ثان، وغرب) وذلك بإجمالي  58 شارع؛ يأتي هذا في  إطار اهتمام المحافظة برصف الشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود بالاهتمام  بالمناطق الأشد لرصف الطرق، وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

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وأكد المحافظ أن جميع  أجهزة المحافظة تعمل جاهدة لتحقيق مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم، وخاصة فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والعمل على رفع كفاءتها وترميم الشوارع المتهالكة، لافتا إلى أنه تم  تخصيص نحو 45 مليون جنية ضمن الخطة الاستثمارية السنوية لرصف الطرق في الأحياء الثلاثة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة امل محمود، أنه  خلال العام الحالي تم رصف 9 شوارع بنطاق حي عامرية أول، و 6 شوارع بنطاق حي عامرية ثان، بالإضافة إلى 43 شارع بحي غرب، مشيرة  إلى  أن خطة رصف الطرق مازالت مستمرة في باقي الأحياء.

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