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برلمان

الوفد: الأحزاب السياسية عليها دور محوري في تنمية الوعي والتصدي لحرب الشائعات

الدكتور راغب مصطفى،
الدكتور راغب مصطفى، مساعد رئيس حزب الوفد

قال الدكتور راغب مصطفى، مساعد رئيس حزب الوفد، أن قضية الوعي أصبحت من القضايا الملحة التي يتم وضعها نصب أعين الجميع سواء الحكومة أو المواطن، مشيرًا إلى أن مصر تواجه ظروفًا اقتصادية استثنائية عصيبة لن يتم تداركها بدون وعي لدى المواطن يمكن من خلاله تفهم الأمور في سياقها الصحيح، في ظل وجود مجهودات كبيرة من أجل مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الراهنة والتي يعاني منها العالم أجمع جراء ما حل به من أزمات .

وأكد القيادي بحزب الوفد فى بيان صحفى له أن مصر على مشارف الجمهورية الجديدة، ووعي المواطن يعد أولى الخطوات التي تضمن الانتقال لتلك المرحلة بسهولة، مشيرا إلى أن  وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة عليها دورا كبيرا في تنمية الوعي لدى المواطنين، وتوضيح كافة الأمور في سياقها الصحيح، فضلا عن ضرورة وجود عنصر الرد على كافة الهجمات الشرسة التي تتلقاها مصر من وسائل إعلامية أجنبية خارجية، تتطلب بكل ضرورة التصدي إليها وحماية المواطن من شر الوقوع فيها.

ولفت إلى أن حزب الوفد أصبح مُلقى على عاتقه مسئولية كبيرة في قضية الوعي، ايمانا بدوره نحو دعم الوطن والقيادة السياسية نحو مسيرة التنمية والبناء، وذلك من أجل النهوض ببلدنا والحفاظ على هويتها والتصدي بكل حسم لحرب الشائعات والأكاذيب والتلفيقات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن الأحزاب السياسية في ظل الدعوة للحوار الوطني الشامل الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليها دور كبير ومحوري في تنمية وتطوير الوعي لدي المواطن واستمرار التواصل معه من أجل نوعيته بكل ما يجد حوله حتى لا يقع فريسة لأكاذيب الميليشيات الإلكترونية الإرهابية التي تستهدف إشاعة البلبلة وترويج معلومات اقتصادية ليس لها أساس من الصحة من أجل إثارة الرأي العام وتشتيت عمل الحكومة.

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