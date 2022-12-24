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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طرح 22 ألف و335 وحدة سكنية بمختلف المستويات .. أعرف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قال المهندس حاتم حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه تم طرح ٢٢ الف و٣٣٥ وحدة سكنية بمختلف المستويات بمشروعات (سكن مصر - دار مصر - جنة - إسكان متميز) ببعض المدن الجديدة.

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المجتمعات العمرانية: تيسيرات جديدة للمطورين والمقاولين لسداد أقساط الأراضي

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نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية : مجلس الوزراء يبحث طرح الأراضي للمطورين على 10 سنوات.. ندرس مطالب المقاولين بمد تنفيذ المشروعات 6 أشهر.. إتاحة التخصيص المباشر بالمدن الجديدة للمستثمر الصناعي

واضاف "حاتم حسن" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن سيتم الإعلان عن هذه المشروعات يومي الأحد والاثنين القادمين في الصحف القومية، مشيرا إلى أن سيتم فتح الحجز علي الموقع الإلكترونى الخاص ببنك التعمير والإسكان اعتباراً من يوم ١/١٥ القادم.

وتابع المهندس حاتم حسن، أن هذا المشروع يحتوي علي ٥١٢ وحدة سكنية في مشروع دار مصر داخل ٤ مدن وهم "دمياط الجديدة والعبور وبرج العرب و١٥ مايو" والمساحات المتوفرة في هذا المشروع تبدأ من ١٠٠ متر وحتي ١٥٠ متر.

https://fb.watch/hCYcqMRQ_8/?mibextid=RUbZ1f

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