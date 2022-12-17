المجتمعات العمرانية: تيسيرات جديدة للمطورين والمقاولين لسداد أقساط الأراضي

قال عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم اقرار تيسيرات جديدة للمطورين والمقاولين في سداد أقساط الأراضي ومدة تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أنه جارٍ صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بطرح الأراضي للمطورين علي أنظمة سداد 10 سنوات، مقارنة بالأنظمة الحالية والتي تتراوح بين 3 سنوات بدون فوائد و7 سنوات بالفوائد.

وأوضح عمارة فى تصريحات له، أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس طلب شركات المقاولات بمد مدة تنفيذ المشروعات 6 شهور جديدة، كما تدرس طرح أراضٍ للمطورين في أماكن مميزة بنظام المفاضلة في سعر الوحدة.

وأكد أن الهيئة تعلن عن طرح قطع الأراضي بنظام التخصيص على موقعها الإلكتروني بداية من يوم 1 إلي يوم 15 في الشهر، ولا توجد أى مشكلات بخصوص حصول المطورين العقاريين على اراضى.