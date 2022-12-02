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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير عقاري: العاصمة الإدارية تُشيَّد من المطورين والمستثمرين وليست مشروع الدولة

العقارات
العقارات

قال الدكتور نور الدين السروجى الخبير العقارى، إن العالم يرى أننا قمنا بعمل مشروع مستحيل وهو العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن العاصمة الإدارية ليس مشروع الدولة فقط بل شهد دخول مطورين ومستثمرين في المشروع.


وأضاف الخبير العقارى، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، في برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أننا وصلنا لنسب إنجاز في البناء في العاصمة الإدارية الجديدة كبير منذ 2016 وحتى 2022، مشيرا إلى أن البعض كان يرى أن مصر دولة من المستحيل أن تنهض لذلك يستغرب كثيرا من حجم الإنجازات .


وتابع الخبير العقارى: مصر وقفت على رجلها بفضل الله ثم الشهداء الذين حافظوا على الأرض ودورنا البناء، ونصيحة لكل وسيط عقارى راعى ربنا مع العميل الخاص بك سواء عميل محلى أو عربى أو أجنبى .


وقال الخبير العقارى: حتى الآن لم نصدر عقار، حيث نواجه تحديات في الحوكمة وفى المنتج العقارى نفسه فمن الصعب أن تقنع مستثمر أجنبي بشراء عقار غير مكتمل .

 

بداية لنقل الخبرات


ولفت الخبير العقارى إلى أنه يشارك في مبادرة بداية لتدريب الشباب في مجال السوق العقارى، متابعا: قمنا بتحضير المادة العلمية وسأكون محاضر بمبادرة بداية لنقل الخبرات في الخارج للشباب في مصر.

العاصمة الادارية الجمهورية الدولة العاصمة الإدارية الجديدة قناة النهار

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