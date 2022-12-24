منسق مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة : الإنسانية هدفنا | فيديو

قال المهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، إن هذا المشروع تم البدء فيه في عام ٢٠١٣ ومصر قامت بإعداد خطة لإعادة إحياء هذا المسار الروحاني المهم، والهدف من إحياء هذا المسار الإنسانية قبل أي شيء آخر.

وأضاف "عادل الجندي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن خلال تطوير مسار العائلة المقدسة كان هناك ملف ترويجي وإعلامي من أجل التعرف على جميع المعلومات الخاصة بهذا المسار.

وتابع المهندس عادل الجندي أن منظمة اليونسكو أعلنت عن مسار العائلة المقدسة على قائمة اللامادي منذ أيام قليلة فقط.