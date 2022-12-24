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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائبًا عن رئيس الوزراء|محافظ القاهرة يشهد احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد

محافظ القاهرة يشهد
محافظ القاهرة يشهد احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الأسكندرية للأرمن الكاثوليك وذلك نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة .
وقدّم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد داعيا الله أن يجعله عيدًا سعيدًا على جميع الأخوة المسيحيين والمصريين جميعًا. 
وأشاد محافظ القاهرة بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة، مؤكدًا أن الاحتفالات التى تملأ الوطن توجّه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان.


وشهد الاحتفال اللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة. 


وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط برأس السنة وأعياد الميلاد.


كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس،  والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.


كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

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