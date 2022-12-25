برميل نفط.. تعليق ساخر من نادي أسوان بعد الفوز على إنبي

احتفل حساب نادي أسوان، بشكل ساخر، بالفوز على إنبي بهدفين نظيفين في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري علي استاد أسوان الرياضي.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق كرة القدم بنادى أسوان عبر موقع إنستجرام صورة من المبارة وعلقت: قطرة الماء أغلى من برميل النفط، نهاية المباراة".

وحقق فريق أسوان، فوزا مهما أمام إنبي بهدفين نظيفين في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري علي استاد أسوان الرياضي.

ورفع أسوان رصيده لـ 9 نقاط في المركز العاشر من جدول الدوري، بينما توقف رصيد إنبي عند 6 نقاط في المركز السابع عشر.

وأحرز محمد حمدي زكي هدف أسوان الأول في الدقيقة الـ ٢٢ من المباراة.

وألغى حكم المباراة هدفاً لإنبي عن طريق علي فوزي في الدقيقة 28 بعد العودة إلى تقنية الفيديو، قبل أن يقرر الحكم إلغاء هدف لأسوان سجله محمد حمدي زكي في الدقيقة 40 بداعي التسلل.

وأحرز ديلسون هدفا لأسوان في الدقيقة 43 للمباراة.