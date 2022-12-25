أبرزها عن الحرب بأوكرانيا.. بابا الفاتيكان يوجه رسائل للمسيحيين عشية عيد الميلاد

وجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عشية عيد الميلاد عدة رسائل للكاثوليك في أنحاء العالم، أشار فيها للأزمة الأوكرانية بطريقة غير مباشرة.

ففي إشارة واضحة إلى الحرب في أوكرانيا وغيرها من الصراعات، قال البابا فرنسيس، إن مستوى الجشع والتعطش للسلطة "بلغ حدا صار فيه البعض راغبا في استنزاف وقتل الآخرين، حتى وإن كانوا جيرانه".

ورأس البابا فرنسيس (86 عاما) قداس عشية عيد الميلاد العاشر منذ توليه كرسي البابوية بكنيسة القديس بطرس، وهو الأول الذي يسمح منذ سنوات بوجود نحو 7000 شخص داخل الكنيسة، بعد أن كانت القيود مفروضة على عدد الحضور بسبب جائحة فيروس كورونا.

واحتشد نحو 4000 آخرين أمام الكنيسة في ساحة القديس بطرس في ليلة دافئة نسبيا، فيما قال بابا الفاتيكان: "الرجال والنساء في عالمنا، في نهمهم للثروة والسلطة، يلتهمون حتى جيرانهم وإخوتهم وأخواتهم... كم عدد الحروب التي شهدناها! وكم من الأماكن، حتى في يومنا هذا، تُعامل فيها كرامة الإنسان وحريته بازدراء!"

ومنذ شن روسيا العملية العسكرية على جارتها في فبراير الماضي، انتقد البابا فرنسيس الحرب في كل مناسبة عامة تقريبا، على الأقل مرتين أسبوعيا، مستنكرا ما يصفه بـ"الأعمال الوحشية".

وفيما لم يذكر البابا أوكرانيا على وجه التحديد مساء اليوم السبت، قال: "كالعادة، الضحايا الرئيسيون لهذا الجشع البشري هم الضعفاء"، منددا بالنهم "للمال والسلطة والمتعة (..) أفكر قبل أي شيء في الأطفال الذين راحوا ضحايا للحرب والفقر والظلم".