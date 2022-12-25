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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف ميزة مختلفة لفيريرا عن المدربين الأجانب

ميدو
ميدو

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق عن ميزة فيريرا المدير الفني للقلعة البيضاء . 

وأضاف ميدو خلال برنامجه عبر قناة المحور : ميزة فيريرا والغير موجودة في أي مدير فني أجنبي آخر وهو عدم طلب التعاقد مع لاعبين آخرين ويكتفي بالفريق الحالي. 

وأكمل : فيريرا لم يطلب التعاقد مع أي لاعب وكل التدعيمات من مجلس الادارة لأن البرتغالي يرى أن المجموعة الحالية هي الأفضل، وفهمت طريقة لعبه وتستطيع تطبيق ما يريده. 

وأوضح : فيريرا مديرفني ذكي لانه يدعم اللاعبين بتلك الطريقة ويشجعهم علي تقديم أفضل ما لديهم في المباريات وحينما تتعاقد الإدارة مع أي لاعب تكون له وجهة نظره الفنية فقط. 

واختتم ميدو تصريحاته قائلا : فيريرا لم يطلب التعاقد مع أي لاعب خلال فترتي تواجده في نادي الزمالك ويري دائما ان المجموعة التي يمتلكها هي الافضل وقادرة على تحقيق الألقاب .

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