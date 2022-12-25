محمد ممدوح يهنئ عمرو يوسف بـ عيد ميلاده .. شاهد

هنأ الفنان محمد ممدوح ، الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاده ، ونشر صورة تجمعه به عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام .

وكتب محمد ممدوح “ كل سنة وانت طيب يا شقووو ”.

يواصل كل من الفنان عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون تصوير أحداث فيلمه الجديد بعنوان " شقو "، حيث يجسدان شخصية تجار في الأعضاء البشرية ما يدخلهما في الكثير من المتاعب خلال الأحداث.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن التشويقي حول صديقان خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

العمل من بطولة: عمرو يوسف، الفنان محمد ممدوح، الفنانة يسرا، الفنانة دينا الشربيني، الفنانة أمينة خليل، الفنان عباس أبوالحسن، وعددًا آخر من النجوم، من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.