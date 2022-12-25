اليوم.. "التنسيقية" تعقد ورشة عمل حول العمالة غير المنتظمة

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، ورشة عمل عن "التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة وأطر الحماية الاجتماعية لهم"، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتتناول الورشة، مناقشة عدة محاور، منها التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة وأطر وآليات تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات المنظمة والمتعلقة بالعمالة غير المنتظمة في القانون المصري.

يدير ورشة العمل، النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمير بشري عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎