برلماني يسأل وزير الاتصالات حول جهود الحكومة لرقمنة خدمات القطاع الصناعي

قال النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ .

جاء ذلك أثناء طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح محمد سيد وأكثر من 20 عضواً عن : "استيضاح سياسة الحكومــــة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية".

وأضاف النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "نحتاج إلى تحرك اكبر لمواكبة" المنافسة العالمية في هذا القطاع ، وسأل النائب وزير الاتصالات د.عمرو طلعت عن جهود الحكومة المبذولة لرقمنة خدمات القطاع الصناعي، قائلا "لا نلمس دورا كبيرا في هذا المجال".

وحذر النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مما سمّاه التعقيد الشديد في دولاب العمل الحكومي مستطردًا: "لابد من مواجهة البيروقراطية بتحركات واضحة على أرض الواقع" .