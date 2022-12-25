عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يسأل وزير الاتصالات حول جهود الحكومة لرقمنة خدمات القطاع الصناعي

النائب أحمد قناوي،
النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب

قال النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ .

جاء ذلك أثناء طلب مناقشة عامة مقدم من النائب  ناجح محمد سيد وأكثر من 20 عضواً عن : "استيضاح سياسة الحكومــــة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية".

وأضاف النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "نحتاج إلى  تحرك اكبر لمواكبة" المنافسة العالمية في هذا القطاع ، وسأل  النائب وزير الاتصالات د.عمرو طلعت  عن جهود  الحكومة المبذولة لرقمنة خدمات القطاع الصناعي، قائلا "لا نلمس دورا كبيرا في هذا المجال". 

وحذر النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مما سمّاه التعقيد الشديد في دولاب العمل الحكومي مستطردًا: "لابد من مواجهة البيروقراطية بتحركات واضحة على أرض الواقع" .

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التحول الرقمي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ القطاع الصناعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

يظهر أمام الأهلي اليوم .. شوبير يكشف اسم لاعب جديد ينضم إلى الزمالك

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

بسبب الفائدة.. انهيار سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 160 جنيها

اعفاءات للتحويل الالكتروني..قرارات جديدة من البنك المركزي لدعم التحول الرقمي

أنباء متفرقة على السوشيال ميديا.. حقيقة وفاة عادل شكل

ترشيحاتنا

تأجيل دعاوي تطالب ببث جلسات مجلسي النواب والشيوخ تليفزيونيًا ورقميًا

مفاجأة.. رونالدو في السعودية غدا| تفاصيل

في نهاية 2022| توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع.. قصة حب وسفر للخارج

برئاسة مرتضى منصور.. قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن مجلس الزمالك

وزير الاتصالات: الحكومة لديها 3 مستهدفات أساسية في مسألة الرقمنة

دعاء استقبال شهر جمادى الآخرة .. ردد أفضل أدعية قالها الأنبياء والرسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاله شبابية .. شاهد| أحلام تثير الجدل بخسارتها الكبيرة للوزن

قبل عرضه الليلة.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "ستات بيت المعادي"

ليلة تحت المطر.. 15 صورة ترصد غرق مناطق وسط وغرب الإسكندرية

في عيد ميلادها.. قصة زيجات هنا شيحة وعمرها الحقيقى وحلم حياتها

فيديو

مهرجانات ورقص وزغاريد الفنانين.. أبرز اللقطات في حفل خطوبة رنا رئيس

سائق توك توك ينهى حياة ابنه الشاب في القليوبية

أول ظهور بعد زواجهما.. مروان خورى يمازح زوجته : بترتعش من الخوف

طقس اليوم .. برودة شديدة وأمطار غزيرة خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ