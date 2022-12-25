يمكن خير .. رامي صبري يطرح أحدث أغانيه | فيديو

طرح الفنان رامى صبرى، ثاني أغنيات ألبومه "معايا هتبدع" وهي بعنوان، "يمكن خير" ، فيما يستعد لإحياء حفلين غنائيين في القاهرة يوم 31 ديسمبر الجاري، ضمن حفلات رأس السنة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم خلالهما باقة مميزة من أشهر أغنياته.

ويحتوى ألبوم رامى صبرى الذى يحمل اسم "معايا هتبدع" 8 أغنيات متنوعة، بدأ طرحها في 20 ديسمبر الجاري، ويستمر في طرح الأغاني حتى يوم 6 يناير 2023، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

يضم ألبوم رامى صبرى "معايا هتبدَّع" 3 أغنيات من ألحانه هى "يمكن خير" من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما ثانى أغنية من ألحانه هي "لما بيوحشنى" من كلمات أحمد على موسى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 27 ديسمبر، أما الأغنية الثالثة هي "احنا في حتة تانية" من كلمات محمد القياتى وتوزيع ومكس وماستر اطرق توكل وسيتم طرحها يوم 29 ديسمبر.

ويضم ألبوم رامى صبرى "معايا هتبدع" 5 أغنيات بتوقيع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهى الأغنية الرئيسية للألبوم "معايا هتبدع" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 23 ديسمبر.

كما يضم الألبوم أغنية "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 31 ديسمبر، وأغنية "أنت الأصل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر تميم وسيتم طرحها يوم 2 يناير.

أغنية "بتفتكرنى"

أما أغنية "بتفتكرنى" فهى من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، وسيتم طرحها 4 يناير المقبل، والأغنية الأخيرة فى الألبوم بعنوان "فاكر نفسك هدية"، من كلمات احمد على موسى، وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوى، وسيتم طرحها 6 يناير المقبل.