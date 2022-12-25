الحكومة: الدولار ينخفض في السوق السوداء الفترة المقبلة.. فيديو

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل من استغل أزمة الدولار في الفترة الماضية خسر.

أضاف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نقص العملة أدى إلى أزمة في بعض السلع لكن الدولة نجحت في تجاوزها".

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في سعر الدولار في السوق الموازية".

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "السلع الموجودة في الموانئ الآن بقيمة 6 مليار"، موضحا: "أسعار السلع والمواد الخام في الأسواق العالمية مرتفعة".

