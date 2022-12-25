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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خدمات أمنية وسيارات شفط المياه.. كثافات مرورية على طريق الواحات بسبب الأمطار|صور

صدى البلد

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالخدمات الأمنية اللازمة لتسيير الحركة المرورية على طريق الواحات بعد تعطل توقف حركة السيارات من حدائق الأهرام بطول طريق الواحات بسبب مياه الأمطار.  

واستعانت إدارة المرور وقوات الشرطة بسيارات شفط المياه التابعة لمحافظة الجيزة واخرى من الإدارة العامة للحماية المدنية لرفع المياه من الطريق لارتفاع منسوبها وتعطيلها حركة السيارات. 

وتعمل القوات على تفويج السيارات وتسيير حركة المرور في الحارة البطيئة لتفادي الحوادث وانزلاق السيارات بسبب المياه. 

ومن جانبها قامت أجهزة وزارة الداخلية بنشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى والأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، فضلًا عن تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق بمختلف المحافظات.. كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه.

 كما تم رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار.. وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة.

ولقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين.. الأمر الذى لاقى إستحسانًا ورضاء المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.

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كثافات مرورية طريق الواحات الامطار سيارات شفط المياه مرور الجيزة

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