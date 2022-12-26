شاكيرا تحتفل مع اولادها بالكريسماس فى الصحراء

احتفلت النجمة العالمية شاكيرا، مع اولادها بالكريسماس هذا العام فى الصحراء ، حيث نشرت صورة لها بصحبة اولادها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام .

وعلقت شاكيرا قائلة “ في الصحراء في عيد الميلاد هذا العام ، باحثين عن الصفاء ”.

ويذكر ان كشفت مواقع عالمية عن حدوث خلاف بين جيرارد بيكيه وحبيبته كلارا شيا، بسبب اكتشافها تصفحه صفحات التواصل الاجتماعي لطليقته الفنانة العالمية شاكيرا.

وكشفت تلك المواقع عن توبيخ كلارا شيا بعد ملاحظتها قيام بيكيه بهذا الأمر، وقد علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تلك الأنباء بأن الأخير مازال يُكن لها مشاعر الحب.