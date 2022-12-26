بعد عودته لرئاسة الاتحاد.. علي حسب الله يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الريشة الطائرة

عقد مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، أول اجتماع له بعد فوز "حسب الله" بمنصب رئيس مجلس الإدارة في الإنتخابات التي أقيمت نهاية الشهر الماضي بعد منافسة قوية مع الدكتورة هادية حسني.

وحضر هذه الجلسة الخماسي "علي حسب الله - محمد كمال - وليد الكسار - شهاب يحيى - كريم شديد".

وخلال هذا الاجتماع اتفق أعضاء مجلس الإدارة على خريطة البطولات والأحداث التي سيشارك بها الاتحاد خلال العام المقبل حيث يسعى اتحاد الريشة الطائرة لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها بالعاصمة الفرنسية باريس صيف 2024.

وعلى هامش الإجتماع، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للريشة الطائرة وكلية التربية الرياضية بالسويس بمقر الاتحاد بين الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد والدكتور وائل قنديل عميد كلية التربية الرياضية.

الجدير بالذكر، أن الدكتور علي حسب الله نجح في الانتخابات التكميلية للاتحاد والتي جرت يوم 19 نوفمبر الماضي بعد منافسة شرسة مع الدكتورة هادية حسني بنتيجة 5-4.

