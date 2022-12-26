نوران جوهر تواصل الصدارة.. سيطرة مصرية مطلقة على التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش التصنيف الجديد للاعبات عبر الموقع الرسمي للرابطة PSA، والذي شهد مواصلة نوران جوهر لاعبة وادي دجلة صدارة التصنيف الدولي للسيدات.

وواصلت نوران جوهر صدارة التصنيف العالمي لأكثر من 50 أسبوعا على التوالي ، بينما جاءت نور الشربيني في الوصافة يليها في المركز الثالث هانيا الحمامي وفي المركز الرابع والنيوزيلاندية جويل كينج وفي المركز الخامس الأمريكية اماندا صبحي ونور الطيب في المركز السادس.

وجاءت روان العربي في المركز السابع يليها الإنجليزية ساره-جان بيري في المركز الثامن، ثم البلجيكية نيل جيليس في المركز التاسع والأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز العاشر.

واحتلت سلمى هاني المركز الثالث عشر وفريدة محمد المركز السادس عشر وندى عباس المركز العشرون.