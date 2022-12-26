تراجع سعر الدولار بالبنوك .. وتعليمات مشددة من المركزي

تراجع سعر الدولار بالبنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنوك.

وأصدر البنك المركزي تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022، وكذلك عدم التقيد باي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.

أعلى سعر للدولار



وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 24.72 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي).



أسعار صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

