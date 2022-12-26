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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة للغرب.. روسيا تكشف مفاجأة كبرى بعد 10 أشهر من الحرب

بوتين
بوتين

بعد 10 أشهر من التدخل الروسي في أوكرانيا، كان أداء الاقتصاد الروسي أفضل مما كان متوقعًا، وفق ما ذكرت صحيفة ذا موسكو تايمز الروسية.

 

ليس هناك إنهيار

قالت الصحيفة، إنه تم تجنب الانهيار المتوقع ، وتم تقليل الانخفاض المتوقع بنسبة 8-10٪ في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 3-4٪.

ومع ذلك ، قبل الحرب ، كان من المتوقع حدوث نمو بنسبة 3٪.

من المتوقع أن يبدأ التعافي فقط في عام 2024 في أحسن الأحوال ، وفقط في حالة عدم حدوث تفاقم كبير في العوامل الخارجية. يبدو أن روسيا مستعدة لرؤية عقد آخر ضائع ، مع عقد من الركود يليه عقد من التراجع.

تحدي الغرب

خففت الحكومة الروسية والبنك المركزي الضربة الاقتصادية من الحرب ضد أوكرانيا والعقوبات التي تلتها ، ليس أقلها من خلال السياسات المالية المحافظة في السنوات الأخيرة ، مثل الموازنة المستمرة للموازنة مع سعر نفط يبلغ 45 دولارًا للبرميل و إبقاء الإنفاق على قيود صارمة، حتى على حساب النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك ، تم اتخاذ الاستعدادات لفرض الجزاءات.
أجرت الشركات الحكومية والبنوك الكبرى اختبارات الإجهاد  المالي، بما في ذلك السيناريوهات التي تم فيها فصل روسيا عن نظام سويفت  SWIFT ، وتوقف الغرب عن توفير تقنيات معينة.

بفضل هذه الاستعدادات ، ثبت أن تأثير العقوبات أضعف مما كان متوقعا على المدى القصير ، لكنه كان أيضا أطول أمدا.

انتعاش

وبدأت الميزانية ، التي انتعشت في الأشهر القليلة الأولى بفعل عائدات النفط والغاز ، في الانكماش.

وانخفضت الإيرادات غير النفطية والغازية بنسبة 20٪ في أكتوبر من حيث القيمة السنوية ، وجاءت معظم الزيادة في عائدات النفط والغاز من زيادة ضريبة استخراج المعادن على شركة غازبروم.

تبين أن انخفاض الإنتاج الصناعي في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ضئيل نسبيًا عند 0.1٪. ومع ذلك ، فإن هذا يرجع إلى حد كبير إلى زيادة الإنفاق العسكري ، مما أدى إلى نمو في قطاعات مثل الملابس والسلع المعدنية (بما في ذلك الدبابات والصواريخ).

وتقول روسيا إن الاقتصاد سينكمش أقل من المتوقع.

 

الشركات الروسية


تجد الشركات الروسية في الغالب طرقها الخاصة للتكيف مع الظروف الجديدة، ومن المحتمل أن ينجو الاقتصاد الروسي وستنتهي فترة التكيف بحلول سبتمبر 2023.

يحب الرئيس فلاديمير بوتين أن يكرر أن روسيا لديها بالفعل كل ما تحتاجه للتنمية. لكن النمو إلى القائم على الموارد الداخلية سيتطلب إنهاء الحرب في أوكرانيا.

 

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