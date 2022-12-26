عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب جديدة.. الجيش الصربي ينقل مدافع الهاوتزر ومعداته لحدود كوسوفو.. فيديو

الجيش الصربي
الجيش الصربي

أفادت قناة “N1” التليفزيونية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الصربي ينقل مدافع الهاوتزر إلى الحدود مع كوسوفو.

يذكر أنه شوهد ستة مدافع بعيدة المدى وعدد من عناصر الشرطة العسكرية في منطقة حاجز يارين.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، قائد جيشه بالتوجه إلى الحدود مع كوسوفو، وفق ما أعلن الجنرال ميلان مويسيلوفيتش نفسه، مع تفاقم التوتر بين البلدين مؤخرا على خلفية منع العبور عند نقاط حدودية.

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008 لكن بلجراد ترفض الاعتراف بها، بل وتحض 120 ألف الصربي يعيشون في كوسوفو على تحدي سلطات بريشتينا.

وفي 10 ديسمبر الماضي قام المئات من الصرب بإغلاق الطرق في مناطق شمال كوسوفو ذات الغالبية الصربية احتجاجا على اعتقال شرطي سابق، ما تسبب بشل حركة المرور عند معبرين حدوديين.

تفاقم الأوضاع في كوسوفو.. روسيا تحذر من اندلاع صراع واسع النطاق

الوضع صعب ومعقد.. الرئيس الصربي يأمر الجيش بالتوجه إلى حدود كوسوفو|ما القصة؟

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال قائد الجيش الصربي في مقابلة مع قناة "بينك تي في" المحلية الأحد إن "الوضع هناك صعب ومعقد".

وأضاف: "هذا يتطلب في الفترة المقبلة تواجد الجيش الصربي على طول الخط الإداري"، وهو المصطلح الذي تستخدمه بلغراد لتوصيف الحدود مع كوسوفو.

ولفت قائد الجيش إلى أنه في طريقه إلى راسكا، وهي بلدة تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود مع كوسوفو، في أعقاب اجتماعه مع فوتشيتش في بلغراد.

وأكد مويسيلوفيتش أن "المهام التي أوكلت إلى الجيش الصربي دقيقة وواضحة وسيتم تنفيذها بالكامل".

واشتعل فتيل التوتر بين الطرفين عندما حددت كوسوفو موعد 18 ديسمبر لإجراء انتخابات في بلديات ذات غالبية الصربية، لكن الحزب السياسي الصربي الرئيسي أعلن مقاطعته.

مدافع الهاوتزر كوسوفو الجيش الصربي صربيا فوتشيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. التحالف الوطني للعمل الأهلي يُلبي كافة احتياجات "نوال حسن"

موضوعات متعلقة

انهيار الاتحاد الأوروبي واندلاع حرب أهلية بأمريكا.. توقعات روسيا لعام 2023

جريمة مروعة.. أم تقتل أطفالها الثلاثة بسبب الشياطين |تفاصيل

مفاجأة لن تتخيلها.. سيدة أمريكا الأولى تكشف هدايا بايدن في عيد الميلاد

الحركة تتراجع.. إعلان هام من طالبان بشأن تعليم الفتيات

كارثة تهدد روسيا.. اعتراف صادم قد يقلب موازين الحرب

هل تقترب الحرب من نهايتها؟.. أوكرانيا تعلن عقد قمة للسلام

ممر آمن.. أردوغان يعلن اتخاذ خطوات جديدة شمال سوريا

قلق كبير.. أمريكا تعلق على تحركات الجيش الصيني قرب تايوان

ترشيحاتنا

بسمة وهبة: الرئيس السيسي رد على شائعات المغرضين بشأن قناة السويس

ضربها علقة بفستان الفرح.. من الاسماعيلية لـ المحلة العرايس بتتهان

احذر.. أجهزة داخل منزلك تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء |تعرف عليها

أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تخفيف الأعباء عن المزارعين.. فيديو

حصاد 2022 .. أسرع 10 سيارات في السعودية لهذا العام

حصاد الإسكان 2022|طرح أراضى للأفراد والمصريين بالخارج والتصدى للسماسرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متواضعا ولم يتباه بشهرته|جيران أحمد خالد توفيق يروون عنه مواقف لا تنسى

بعد زواج طارق العريان ونيكول سعفان.. صور آثارت الجدل خلال الخطوبة| شاهد

بـ ربع مليون جنيه.. سعر فستان زفاف ابنة الحضرى يثير ضجة

في موسمه.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الأنف التحسسي

فيديو

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

محمد هنيدي: نبيل الجميل يهدف للضحك أولا وأتمنى عرضه في بغداد

احذفه فورا.. تحذيرات من كرتون خطير على هواتف الأطفال "فيديوجراف"

هل كانت في وعيها.. شيرين ترقص لـ حسام حبيب داخل ملهى ليلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ