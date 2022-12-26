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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاقم الأوضاع في كوسوفو.. روسيا تحذر من اندلاع صراع واسع النطاق

روسيا تحذر من اندلاع
روسيا تحذر من اندلاع صراع واسع النطاق

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، على آخر التطورات في كوسوفو المعترف بها جزئيًا.

وقالت زاخاروفا ردا على سؤال إعلامي، إن “التفاقم الجديد الذي اندلع في الإقليم يثبت بشكل مقنع أن الخروج عن الإطار التنظيمي الحالي لكوسوفو يثير فقط متطرفي بريشتينا. الوضح هناك ليس بعيدًا عن صراع حقيقي واسع النطاق “.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، قائد جيشه بالتوجه إلى الحدود مع كوسوفو، وفق ما أعلن الجنرال ميلان مويسيلوفيتش نفسه، مع تفاقم التوتر بين البلدين مؤخرا على خلفية منع العبور عند نقاط حدودية.

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008 لكن بلجراد ترفض الاعتراف بها، بل وتحض 120 ألف الصربي يعيشون في كوسوفو على تحدي سلطات بريشتينا.

وفي 10 ديسمبر الماضي قام المئات من الصرب بإغلاق الطرق في مناطق شمال كوسوفو ذات الغالبية الصربية احتجاجا على اعتقال شرطي سابق، ما تسبب بشل حركة المرور عند معبرين حدوديين.

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ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال قائد الجيش الصربي في مقابلة مع قناة "بينك تي في" المحلية الأحد إن "الوضع هناك صعب ومعقد".

وأضاف "هذا يتطلب في الفترة المقبلة تواجد الجيش الصربي على طول الخط الإداري"، وهو المصطلح الذي تستخدمه بلغراد لتوصيف الحدود مع كوسوفو.

ولفت قائد الجيش الى أنه في طريقه إلى راسكا، وهي بلدة تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود مع كوسوفو، في أعقاب اجتماعه مع فوتشيتش في بلغراد.

وأكد مويسيلوفيتش أن "المهام التي أوكلت الى الجيش الصربي ... دقيقة وواضحة وسيتم تنفيذها بالكامل".

واشتعل فتيل التوتر بين الطرفين عندما حددت كوسوفو موعد 18 ديسمبر لإجراء انتخابات في بلديات ذات غالبية الصربية، لكن الحزب السياسي الصربي الرئيسي أعلن مقاطعته.

الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كوسوفو صربيا

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