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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: صندوق دعم الأسرة يهدف للحفاظ على المجتمع والدولة.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أكد النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعي بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كل كبيرة وصغيرة في داخل الدولة المصرية، فهو مرتبط ارتباط وثيق جدا بالشعب المصري ويعرف جميع ما يحدث في الشارع المصري.

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وأضاف "على بدري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن صندوق دعم الأسرة هدفه تقديم الدعم للحفاظ على المجتمع والدولة.

وتابع النائب، أن هناك بعض من الخونة يقومون بمحاربة الدولة المصرية ويشككون في الإنجازات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر ويستغلون بعض الأزمات من أجل ذلك.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي قناة النهار الدولة المصرية الشعب المصري لجنة الشئون الدستورية

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