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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين في انفجار شرق بوركينافاسو

بوركينافاسو
بوركينافاسو

قالت السلطات في بوركينافاسو، الاثنين، إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر عندما انفجرت قنبلة على جانب طريق في حافلتهم شرق البلاد.
 

وقال الكولونيل هوبرت ياميوجو، في بيان، إن الحافلة الصغيرة كانت مسافرة بالقرب من قرية بوجوي بعد ظهر الأحد عندما اصطدمت بلغم.
 

وقال ياميوجو، إن المصابين نقلوا إلى المستشفى في فادا نجورما، البلدة الرئيسية في الشرق واختفى بقية ركاب الحافلة. تعيد الحكومة الأمن إلى المنطقة وتحاول تحديد مكان الركاب المفقودين.
 

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من انفجار لغم آخر في الشرق بين قريتي أوغارو وماتياكوالي، مما أدى إلى إصابة خمسة جنود، وفقًا لتقرير للأمن الداخلي لمنظمات الإغاثة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

اجتاحت أعمال العنف المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش البلاد لأكثر من ست سنوات، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.

وأدى عجز الحكومة عن وقف الهجمات إلى انقلابين هذا العام حيث تعهد كل زعيم للمجلس العسكري بجعل الأمن أولوية.

داعش انفجار أعمال العنف تنظيم داعش تنظيم القاعدة بوركينافاسو

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