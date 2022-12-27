تفاصيل رسائل سيد عبد الحفيظ النارية للاعبي الأهلي| فيديو

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل رسائل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التحذيرية للاعبي الفريق الأحمر.

وجاء ذلك بعد التعادل السلبي الذي حققه الأهلي مع سموحة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول الأحد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس 2»: “سيد عبدالحفيظ، اجتمع مع لاعبي الأهلي في الساعات الماضية، قالهم (فقدنا الدوري في الموسم الماضي والموسم قبل الماضي بسبب خسارة نقاط في بعض المباريات السهلة”.

وأضاف: "ما كان يميز الأهلي أنه يستطيع الفوز في أي مباراة وهو في أسوأ حالاته وهذا ليس ذم بل مدح، لأنك بتستدعي كل خبراتك في كيفية الفوز في أصعب الظروف، فقدان الأهلي تلك الميزة سيصعب عليه الفوز بالدوري من جديد".

ويعتلي النادي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64 برصيد 23 نقطة، ويأتي بالمركز الثاني نادي الزمالك، برصيد 21 نقطة.