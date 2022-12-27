فرحة الجمهور تساوي مليار.. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة مهمة لـ الخطيب

وجه رمضان السيد نجم الأهلي السابق، لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، بشأن الصفقات الشتوية، مشيرا إلى أن ما حدث في الموسم الماضي لا يجب أن يتكرر بعد فقدان الفريق العديد من البطولات.

وقال رمضان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فرحة جمهور الأهلي بالبطولات تساوي مليار دولار، والصفقات الشتوية لابد أن تكون قوية".

وأضاف: "الصفقات الصيفية لم تقنع كولر، ومصطفى سعد لم يشارك في أي مباراة، وشادي حسين لم يثبت نفسه وبدأ يستبعد من المباريات، وبرونو سافيو لم يكن الأفضل، لا بد أن تكون الصفقات تصنع الفارق، ومن رأيي أن يتم التعاقد مع 6 أو 7 صفقات ويتم دفع أي فلوس فيها".

وواصل: "الأهلي قادر على حسم 7 صفقات بأي مبالغ، وجمهور الأهلي يستحق أي مبلغ، من أجل الفوز بالمسابقات المحلية، وفي نفس الوقت سيذهب الفريق لخوض كأس العالم للأندية، فلن نتحمل رؤية الفريق بلا هجوم".