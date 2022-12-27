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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مطالب سموحة للاستغناء عن نجم الفريق لصالح الأهلي.. تفاصيل

الاهلي وسموحة
الاهلي وسموحة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي سموحة يريد الحصول على 30 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن خالد عبد الفتاح لصالح الأهلي خلال شهر يناير 2023.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة يريد تحقيق أقصى استفادة مالية، لذلك دائما يطلب مبالغ وأرقام كبيرة في مقابل الاستغناء عن لاعبيه، وإذا حصل على 10 أو 15 مليون بالإضافة لضم لاعبين آخرين من الأهلي على سبيل الإعارة فإنه سيحقق استفادة كبيرة".

وأضاف: “تخيل لو  الأهلي طلب ضم عمر كمال عبدالواحد من فيوتشر؟، فماذا سيطلبون من الأهلي؟”.

وأكمل: "خالد عبد الفتاح لاعب مميز، وسيكون له مستقبل كبير، وظهر بمستوى طيب خلال الفترة الماضية".

محمد شبانة نادي سموحة الأهلى خالد عبد الفتاح رئيس نادي سموحة

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