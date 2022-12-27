بالأسماء.. الأهلي يراقب 4 لاعبين ويطيح بـ 5 آخرين في يناير

أكد الإعلامي محمد فاروق أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي رشحت 4 بدائل لأكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" هناك أكثر من اسم مرشح لتعويض غياب أكرم توفيق بعد إصابته بالرباط الصليبي داخل النادي الأهلي في الفترة القادمة".

وتابع: "أبرز الأسماء المرشحة لخلافة أكرم توفيق في الأهلي خالد عبدالفتاح لاعب سموحة وهشام صلاح لاعب الاتحاد وعمر كمال لاعب فيوتشر ووضعت لجنة التخطيط أحمد عبدالرحمن زولا لاعب طلائع الجيش ضمن القائمة فى حالة فشل المفاوضات مع الثلاثى السابق".

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

وفي سياق متصل استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق علي اللاعبين الذي سيرحلون في فترة الإنتقالات الشتوية ( يناير المقبل) وهم خمسة لاعبين:

زياد طارق

أول اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق هو زياد طارق والذي لم يحصل علي فرصة المشاركة اساسياً منذ قدوم كولر وشارك مع فريق مواليد 2001 بالناشئين .

وقال مصدر في تصريحات خاصة أن زياد طارق اقترب بصورة كبيرة من الانتقال إلي سموحه علي سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

محمد محمود

يراه مارسيل كولر لاعب مميز لكنه يحتاج إلي زيادة معدلات اللياقة البدنية والمشاركة بصورة أساسية في المباريات ولذا يفضل إعارته ولديه عروض بالجملة

عبدالرحمن مانو

عاد من تجربة الإعارة في فريق فيوتشر الموسم الماضي وكان قريباً من الإعارة لفريق حرس الحدود قبل بداية الموسم الجاري ولكنها توقفت بسبب خلافات على المقابل المادي.

كولر يري أنه غير مفيد للغاية وطالب برحيله بشكل نهائي عن الصفوف

شادي رضوان

لاعب الفريق مواليد 2001 اعير للبنك الأهلي لمدة موسمين وعاد منهم مطلع سبتمبر ولكنه لم يحصل علي فرصة المشاركة اساسياً لذا اوصي مارسيل كولر بخروجه علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الجاري .

حسام حسن

المهاجم الذي تم ضمه من سموحه في وقت سابق ولكن مارسيل كولر يري إعارته في يناير حال التعاقد مع مهاجم جديد .