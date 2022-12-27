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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأعلى للثقافة: بدء التقديم لمنحة دوائر الإبداع 2

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، يعلن المجلس الأعلى للثقافة واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية عن فتح باب التقدم إلى منحة دوائر الإبداع 2 لتأهيل المدير الثقافي من القطاعين الحكومي والمدني.

تستهدف المنحة المتدربين الذين شاركوا بأفكارهم الإبداعية ومشاريعهم في التدريب الذي تم بإقليم القناة وشارك فيه متدربون من محافظات (السويس- بورسعيد- الإسماعيلية) في الفترة من 10/9 وحتى 5/12/2022.

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شروط التقدم للمنحة

أن يكون المتقدم ممن شارك في تدريبات دوائر الإبداع بمحافظتي (بورسعيد والسويس) بنسبة حضور لا تقل عن 80%.
أن يستهدف المشروع إحدى محافظات إقليم القناة (السويس- بورسعيد- الإسماعيلية).

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المشروع المقدم للحصول على المنحة مشروعا ثقافيا في متنه وأدواته.

أن يكون المشروع ذا جدوى اجتماعية واقتصادية.

أن يكون المشروع مستوفيا كافة العناصر المطلوبة (وفقا للاستمارات بالروابط التالية).

https://bit.ly/3WvgRMo
https://bit.ly/3C0JGYx

معايير الاختيار

اكتمال عناصر المشروع وجديته
الابتكار والجدة
المردود الثقافي والاقتصادي على المجتمع.

أن يعكس المشروع رؤية ومنهجية عمل منضبطة وخطة تطبيق فعالة
وجود خطة فعالة لمواجهة المخاطر.

ترسل المشاريع على إميل[email protected] في ملف Word أو Excel في موعد أقصاه 15/1/2023.

وزيرة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة الاعلى للثقافة الثقافة المصرية المراكز الثقافية

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