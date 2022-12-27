ربط مداخن شركتى كيما وميديكوم بأسوان بمنظومة الرصد الإلكترونية للانبعاثات الصناعية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني، لمنظومة الرصد الذاتي المستمر بشركة كيما للصناعات الكيماوية بمحافظة أسوان ، حيث تم ربط مدخنة لوحدة اليوريا، وتم رصد كلاا من الجسيمات الصلبة الكلية والأمونيا، كما تم الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لشركة ميديكوم أسوان للأسمنت بمحافظة أسوان حيث تم ربط مدخنة طواحين الأسمنت (١و٢)، وتم رصد الجسيمات الصلبة الكلية.

وأكدت وزيرة البيئة أن تلك الجهود تأتى فى إطار اهتمام جمهورية مصر العربية بمراقبة وخفض نسب الانبعاثات في البيئة الهوائية المصرية، حيث قامت وزارة البيئة بإعداد إستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الهواء والوصول بنتائج رصد ملوثات الهواء للمستويات الآمنة طبقاً للمعايير المقررة قانوناً. مشيرةٍ إلى أن إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة أسوان بلغ عدد (4) منشآة بعدد (٨) مداخن. ووصل إجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية عدد (٩٢) منشأة تمثل ٤٥٧ مدخنة.

وتهدف الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى مراجعة الشركات المرتبطة على الشبكة يوميا ًوإعداد تقرير فني عن مدى توافق هذه المنشآت أوعدم توافقها مع الحدود القانونية المنصوص عليها بقانون البيئة ، وإصدار تقارير فنية يومية عن فترات الحيود التي تتجاوز فيها الإنبعاثات من نقاط الرصد بالشركات المرتبطة بالشبكة عن المعايير الواردة فى اللائحة التنفيذية ليتم توجيهها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، تجاه الشركات المخالفة، وأيضاً المتابعة الميدانية لجميع الشركات وإجراء القياسات المعملية اللازمة لتأكيد وتوكيد جودة البيانات المرسلة، والتعاون مع مسئولي البيئة بالشركات للتحكم في التلوث الناجم في حينه، ودعم الشركات فنياً لإعداد منظومة للرصد الذاتي المستمر وتدريب فريق عمل تابع للشركة قادر على إدارة منظومة رصد الإنبعاثات لدى الشركة.

B23F1B2F-92B0-495D-A78C-6B9DDDF0C40E

A32662F7-0017-40F5-9082-285EE3CD2FDC