عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منها عينات أغذية ومياه.. صحة المنيا: إجراء 55 ألف تحليل بمعامل المستشفيات

معمل تحاليل
معمل تحاليل

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه في إطار جهود مديرية الصحة بالمنيا بتوفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات  الطبية المقدمة، من خلال ادارة المعامل، تم عمل 55  الف و101 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا وذلك خلال شهر نوفمبر 2022. 

 

اتحاد جامعة المنيا يطلق مبادرة "كساء" لدعم احتياجات الطلاب من الملابس.. صور

رفع درجة الاستعدادات للاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد في المنيا

من جانبها اوضحت  الدكتورة جيهان عبد الصمد  مدير ادارة المعامل  أن ادارة المعامل تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة  سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل   المستشفيات والوحدات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات  الطبية اللائقة  

واضافت  انه تم عمل 493 تحليل عينة اغذية وتحليل 4079 عينة مياه شرب و27 عينة مياه صرف صحى و32 عينة مياة غسيل كلوى و  142 فحص طرود معادن ثقيلة و17 عينة فحص مياة مبيدات وفحص 6 عينة مياة حمامات سباحة.

واشارت إلى انه تم عمل 7977 صورة دم كاملة وعمل 11119 تحليل غازات دم واملاح  و22439  تحليل كيمياء وتحليل 54 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة وعمل 48 تحليل فيروسات  بالإضافة الى عمل 436 فحص ميكروسكوبى و52 Gene expert و9 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن وعمل 280 تحليل PCR فيروس كورونا و154 تحليل PCR لفيروس سى و101 تحليل PCR  لفيروس بى؛ وتحليل 918 عينة للكشف عن الملاريا.

المنيا وكيل وزارة الصحة مديرية الصحة بالمنيا ادارة المعامل توفير خدمة طبية رفع كفاءة الخدمات الطبية تحاليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته| فيديو

أحمد شوبير: كهربا يتلقى صدمة جديدة من فيفا.. شاهد

بعد تراجعه 12 جنيهًا في السوق السوداء| مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

عارية مع 3 رجال.. يسر حضرت من العاصمة لممارسة الرزيلة بأسيوط|تفاصيل

مجهودات الحكومة وقرار المركزي.. الدولار في السوق السوداء "حكاية وخلصت"

ترشيحاتنا

طمعا في أموال الصدقات.. السائق كلمة السر في مقتل سيدة الخير بالبحيرة

توقيع الشريحة الثانية من تمويل تنفيذ المرحلة الأولى لخط المترو الرابع

لماذا نهى النبي عن إشعال النار والأنوار والمدفأة ليلا؟ الأزهر يحذر

الأحد المقبل إجازة رسمية بالبورصة

مصرع 16 شخصا وإصابة 19 في حادث مروري مروع بالسودان.. صور

جرام الذهب يتراجع 110 جنيهات خلال 24 ساعة.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور عبير صبري وبشري.. أشرف زكي يفتتح دار مسنين للفنانين I بث مباشر

سوق المستعمل.. أسعار كيا سبورتاج موديل 2016 في السوق السعودية

على وضعى.. أول تعليق من أحمد الفيشاوى بعد صورة مثيرة مع رانيا يوسف

أسعار الذهب السبب.. حكاية أول عريس في مصر يخطب فتاة بشبكة فضة| فيديو

فيديو

بحضور عبير صبري وبشري.. أشرف زكي يفتتح دار مسنين للفنانين I بث مباشر

القلب وما يريد.. نجوم تزوجوا من أصحاب ديانات أخرى| فيديو جراف

حقيقة إصدار عملة عليها صورة ميسي في الأرجنتين| فيديوجراف

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ