منها عينات أغذية ومياه.. صحة المنيا: إجراء 55 ألف تحليل بمعامل المستشفيات

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه في إطار جهود مديرية الصحة بالمنيا بتوفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، من خلال ادارة المعامل، تم عمل 55 الف و101 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا وذلك خلال شهر نوفمبر 2022.

من جانبها اوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير ادارة المعامل أن ادارة المعامل تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة

واضافت انه تم عمل 493 تحليل عينة اغذية وتحليل 4079 عينة مياه شرب و27 عينة مياه صرف صحى و32 عينة مياة غسيل كلوى و 142 فحص طرود معادن ثقيلة و17 عينة فحص مياة مبيدات وفحص 6 عينة مياة حمامات سباحة.

واشارت إلى انه تم عمل 7977 صورة دم كاملة وعمل 11119 تحليل غازات دم واملاح و22439 تحليل كيمياء وتحليل 54 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة وعمل 48 تحليل فيروسات بالإضافة الى عمل 436 فحص ميكروسكوبى و52 Gene expert و9 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن وعمل 280 تحليل PCR فيروس كورونا و154 تحليل PCR لفيروس سى و101 تحليل PCR لفيروس بى؛ وتحليل 918 عينة للكشف عن الملاريا.