اتضحك عليه.. تعليق مثير من خالد الغندور على تمديد إيقاف كهربا.. شاهد

علق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بتمديد إيقاف محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، لمدة 6 أشهر.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" ده كان كلامي عن موضوع كهربا و يا تري أخبار الزميل شبانة والخبير عامر العمايرة ومحامي كهربا وحتي إمبارح صحفي طالع يقول كلام غلط في غلط وللأسف وفعلا للأسف كهربا يتم إيقافه 6 شهور مرة آخري يعني سنة كاملة إلى أن يدفع 2 و نص مليون دولار".

تعليق الغندور على إيقاف كهربا

زعلان على كهربا

أضاف:" الواحد زعلان على اللاعب اللي كان نجم في الزمالك واتضحك عليه".

وشهدت الأشهر الماضية ابتعاد كهربا عن المشاركة مع الأهلي بفرمان من الاتحاد الدولي للعبة " فيفا " والذي عاقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.