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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتضحك عليه.. تعليق مثير من خالد الغندور على تمديد إيقاف كهربا.. شاهد

خالد الغندور - كهربا
خالد الغندور - كهربا

علق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بتمديد إيقاف محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، لمدة 6 أشهر.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" ده كان كلامي عن موضوع كهربا و يا تري أخبار الزميل  شبانة والخبير عامر العمايرة ومحامي كهربا وحتي إمبارح صحفي طالع يقول كلام غلط في غلط  وللأسف وفعلا للأسف كهربا يتم إيقافه 6 شهور مرة آخري يعني سنة كاملة إلى أن يدفع 2 و نص مليون دولار".

تعليق الغندور على إيقاف كهربا

 

زعلان على كهربا

أضاف:" الواحد زعلان على اللاعب اللي كان نجم في الزمالك واتضحك عليه".

وشهدت الأشهر الماضية ابتعاد كهربا عن المشاركة  مع الأهلي بفرمان من الاتحاد الدولي للعبة " فيفا " والذي عاقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.

كهربا الزمالك الغندور الأهلى النادي الأهلي

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