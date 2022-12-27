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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 16 شخصا وإصابة 19 في حادث مروري مروع بالسودان.. صور

الشرطة السودانية
الشرطة السودانية

أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، مصرع 16 شخصا وإصابة 19 آخرين في حادث مروري بمدينة أم درمان، ثاني أكبر مدينة في ولاية الخرطوم عاصمة البلاد.

وقالت الشرطة في بيان على حسابها في "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم حادث مروري في الطريق الغربي أم درمان بارا وذلك بمنطقة الشيخ حمد بالقرب من المويلح".

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وأوضحت: "تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة المويلح بين باص سياحي قادم من الفاشر إلى الخرطوم انحرف عن الشارع فاصطدم بعربة قلاب كانت تقف خارج الطريق".

وأكد البيان أن "شرطة مرور أم درمان حاضرة وعلى الفور تم إسعاف المصابين لمستشفى أم درمان ونقل الجثامين للمشرحة. وقد وضعت شرطة مرور أم درمان الترتيبات المرورية اللازمة".


 

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