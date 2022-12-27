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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الحديث عن قمة سلام لإنهاء الحرب.. أوكرانيا تتوعد روسيا في 2023

الحرب في أوكرانيا
الحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، إن كييف ستفعل ما بوسعها في 2023 لهزيمة روسيا، مشيرا إلى أن بطاريات باتريوت ستكون جاهزة للعمل في أقل من 6 أشهر

وأكد كوليبا، أنه "راضٍ تمامًا" عن نتائج زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وكشف أن الحكومة الأمريكية وضعت خطة خاصة لتجهيز بطارية صواريخ باتريوت للعمل في البلاد في أقل من من ستة أشهر؛ وعادة يستغرق التدريب ما يصل إلى عام.

وتحدث وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" عن رغبة كييف في عقد قمة دولية في غضون شهرين لإنهاء الحرب، لكنه لا يتوقع مشاركة روسيا، وهو تصريح يجعل من الصعب توقع انتهاء الحرب المدمرة قريبا.

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وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لوكالة أسوشيتيد برس، إن حكومته تريد قمة "سلام" في غضون شهرين في الأمم المتحدة مع الأمين العام أنطونيو جوتيريس كوسيط.

وتابع كوليبا قائلا : إن روسيا يجب أن تواجه محكمة جرائم الحرب قبل أن تجري بلاده محادثات مباشرة مع موسكو. مشيرا إلى أن الدول الأخرى يجب أن تشعر بالحرية في التعامل مع الروس، كما حدث قبل اتفاقية الحبوب بين تركيا وروسيا.

وقدمت مقابلة وكالة الأسوشييتد برس لمحة عن رؤية أوكرانيا لكيفية انتهاء الحرب مع روسيا يوما ما، على الرغم من أن أي محادثات سلام ستكون على بعد أشهر وستتوقف بشدة على مفاوضات دولية معقدة.

الأمم المتحدة ترد بحذر شديد

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز، إنه "كما قال الأمين العام مرات عديدة في الماضي، لا يمكنه التوسط الا اذا ارادته جميع الاطراف ان يتوسط".

رد الكرملين


بينما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، أن روسيا لم تتبع أبدًا شروط الآخرين، بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطق الرزين.

وقال بيسكوف، ردًا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض بشروط كييف: “روسيا لم تتبع شروط الآخرين قط. ركزنا فقط على ظروفنا. وعلى الفطرة السليمة".

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