محافظ بني سويف يُكرم 3 عناصر متميزة بمركز معلومات التنمية المحلية بسمسطا

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددا من العناصر المتميزة بمركز معلومات التنمية المحلية ووحدات الرصد الميداني، والتي شملت: محمد قرشى على، مدير مركز معلومات التنمية المحلية بسمسطا، وقابل سليم رشد، وغادة أبو زيد محمد "راصد ميداني " (دشطوط)، حيث سلمهم المحافظ شهادات تقدير لتميزهم في عملهم بوحدات الرصد والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية.

جاء ذلك في مستهل جلسة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتورعاصم سلامة، نائب المحافظ، والسيد بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، واللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، والعقيد أركان حرب محمد سمير، المستشار العسكري للمحافظة، وسحر صابر، مدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد الميداني بديوان عام المحافظة، ولمياء العربي، مدير المجالس واللجان بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف قرر إنشاء وحدة رصد ميداني بمراكز معلومات التنمية المحلية تتبع ديوان عام المحافظة لتغطية 225 قرية، وتختص بالرصد الميداني لجميع الخدمات والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بكل قرية، والتعرف عن قرب على مطالب ومشكلات المواطنين، والتجاوب والتفاعل مع أية طوارئ قد تحدث بالقرى والعزب، بجانب السماع لمقترحات المواطنين لاتخاذ الحلول المناسبة في إطار المتاح أو البحث عن حلول غير تقليدية وخارج الصندوق يكون المواطن شريكا في تنفيذها.