تقدم مميزات عديدة.. إزاي أستعلم عن بطاقة الخدمات المتكاملة

توفر الدولة المصرية خدماتها ودعمها المستمر إلى ذوي الهمم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة التى توفر عددا من الامتيازات لهؤلاء المواطنين، وعليه هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول عليها.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

توفر بطاقة الخدمات المتكاملة مميزات لا حصر لها لحامل تلك البطاقات من ذوي الهمم والتى من بينها الحق فى التعيين فضلا عن امتيازات أخرى تشمل ما يلي:-

- تتضمن مميزات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أن حامل بطاقة الخدمات المتكاملة يحصل على الإعفاء الجمركي على السيارات المخصصة لأصحاب الهمم.

- كما أنه من بين امتيازات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الحق في التعيين بنسبة 5%.

- كما يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة على خصومات على تذاكر وسائل النقل والمواصلات المختلفة.

- ومن بين الامتيازات الأخرى يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة على خصومات على اشتراكات الأندية الرياضية.

فئات يجوز لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

هناك فئات محددة يمكنها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم وتتمثل فيما يلي:-

- يحق لأصحاب الإعاقات السمعية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- كما أن فئة أصحاب الإعاقات البصرية لهم الحق في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- يدخل قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم» وأصحاب أمراض الدم المزمنة التي تهدد الحياة ضمن الفئات المستهدفة من بطاقات الخدمات المتكاملة.

- كما يدخل الذين يعانون فى اضطرابات تعوق إدراك الطفل وأيضا الذين يعانون من الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي و الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد ضمن الفئات المستهدفة من بطاقات الخدمات المتكاملة.

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

تتضمن طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة على مجموعة من الخطوات من بينها:-

- يقوم المتقدم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- بعد تسجيل الدخول يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن طلب بطاقة الخدمات المتكاملة.

- يقوم المتقدم بإدخال الرقم القومي لأصحاب الهمم.

- وفى الخطوة الأخيرة يتم الضغط على أيقونة استعلام.