مجلس جامعة بنى سويف يكرم عميد كلية الطب البشري السابق

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 216 المنعقدة اليوم الثلاثاء، الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب البشري السابق لجهوده المتميزة في خدمة الكلية أثناء تولي العمادة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



وقدم الدكتور منصور حسن التهنئة للدكتور خالد السيد فؤاد على صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عميدًا للكلية متمنيًا له دوام التقدم والترقي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل دائمًا على توفير كافة الإمكانيات اللازمة حتى تؤدي كلية الطب البشري رسالتها على أكمل وجه، ولخدمة المنظومة الطبية داخل المحافظة والمجتمع المحيط بها.