أخبار الفن : تعليق ناري من عشوب على عمليات تجميل أصالة وأحلام .. افتتاح دار مسنين كبار النجوم.. تغيير اسم فيلم أحمد آدم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، ونستعرض ابرزها في السطور التالية .



حرص عدد كبير من الفنانين على حضور افتتاح دار القوة الناعمة التابعة لنقابة المهن التمثيلية، التى الذى يقام حالياً.

وتواجد كل من بشرى ورانيا فريد شوقي وأنوشكا ودنيا عبد العزيز وإيهاب فهمي ولقاء سويدان وعبير صبري ونهال عنبر، وكل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود المقرر تكريمهما.

تحل الفنانة نانسي عجرم ضيفة على برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة يومى الخميس والجمعة المقبلين, على شاشة "ON" في تمام الساعة العاشرة مساء.

وظهرت نانسي عجرم فى البرومو الذى طرح خلال الساعات الماضية وهي تكشف عن علاقتها بمصر ، مؤكدة ان الفنان الذى ينجح على أرضها ينجح فى الوطن العربي كله .

كشف الفنان مصطفي قمر عن رأيه فى تقليد الفنان تامر حسني له فى أحدي الاعلانات التجارية التى قام بها مؤخراً ، واعتمدت فكرتها على تقليد بعض الفنانين .

وعلق مصطفي قمر ، فى تصريح تليفزيوني قائلاً : تامر حسني تواصل معي هاتفياً قبل تصوير الاعلان وعرض علي الفكر ، حتي احذف اي شخص من الممكن ان يضايفني ، وبعد تصوير ارسله لي وأعجبني وضحكت .

حل الماكيير العالمي محمد عشوب ضيفا على موقع “صدى البلد”، في ندوة كشف فيها عن تفاصيل مشواره الفني الطويل، والذي تمكن من خلاله من حفر اسمه بحروف من نور في عالم المكياج السينمائي، وعلاقته بأهل الفن والسياسة.

وعلق الفنان محمد عشوب على إجراء بعض الفنانات عمليات تجميل فى الفترة الأخيرة غيرت من شكلهن مثل أصالة وأحلام؛ حيث أكد أن المكياج والتجميل لإبراز بواطن الجمال فى الشخصية.

طرح فى الساعات الماضية أحدث أفلام الفنان أحمد آدم عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بعد مرور عامين على طرحه في دور العرض السينمائي.

الفيلم تم طرحه فى المنصات باسم طالع مطلع، بعدما طرح فى دور العرض المصرية وعلى الأفيشات الخاصة به باسم “صابر وراضي”.

تستعد نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إلى استدعاء نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، خلال الفترة القادمة، نظراً لبعض التصرفات التى يقوم بها.

وصرح مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، بأنه تشاور مع أعضاء مجلس الإدارة حول ضرورة استدعاء نجل شعبان عبد الرحيم لتحذيره بالكف عما يفعله على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من حكاياته ومواضيعه مع الرجل المطرود من محل الكشري.



افتتح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دار مسنين القوة الناعمة لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، خلال حفل اليوم .

دار القوة الناعمة التى تم افتتحاها بمدينة ٦ أكتوبر بحضور ممثل عن الشيخ سلطان القاسمي ونائب سفير الإمارات ونخبة كبيرة من فناني مصر ، أبرزهم عبير صبري وبشري وأنوشكا ورانيا فريد شوقي ولقاء سويدان ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة على رأسهم نهال عنبر وإيهاب فهمي .

نشر الفنان أحمد الفيشاوى صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام من داخل الجيم في أول ظهور له بعد صورته المثيرة للجدل مع رانيا يوسف.

وعلق أحمد الفيشاوى على الصورة قائلا : على وضعى الحمد لله. متجاهلا تماما حالة الجدل التى آثارها بسبب صورته مع رانيا يوسف.