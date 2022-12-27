بحضور عبير صبري وبشري.. أشرف زكي يفتتح دار مسنين للفنانين I بث مباشر

افتتح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دار مسنين القوة الناعمة لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، خلال حفل اليوم .
دار القوة الناعمة التى تم افتتحاها بمدينة ٦ أكتوبر بحضور ممثل عن الشيخ سلطان القاسمي ونائب سفير الإمارات ونخبة كبيرة من فناني مصر ، أبرزهم عبير صبري وبشري وأنوشكا ورانيا فريد شوقي ولقاء سويدان ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة على رأسهم نهال عنبر وإيهاب فهمي .
من المقرر أن يتم تكريم الفنان أشرف عبدالغفور ، والذى قام بقص شريط الافتتاح .
كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل افتتاح دار مسنين للقوى الناعمة ومكتب الشهر العقاري للفنانين.
وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" سيتم افتتاح دار مسنين القوى الناعمة بمدينة السادس من أكتوبر".
وأضشاف اشرف زكي:" هذه الدار كانت بمثابة حلم قديم سوف يتحقق بالفعل"، مضيفا:" تجمع كبير من فناني مصر احتلافا بافتتاح دار مسنين القوى الناعمة ".