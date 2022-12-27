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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

اصالة واحلام
اصالة واحلام

حل الماكيير العالمي محمد عشوب ضيفا على موقع “صدى البلد”، في ندوة كشف فيها عن تفاصيل مشواره الفني الطويل، والذي تمكن من خلاله من حفر اسمه بحروف من نور في عالم المكياج السينمائي، وعلاقته بأهل الفن والسياسة. 

وعلق الفنان محمد عشوب على إجراء بعض الفنانات عمليات تجميل فى الفترة الأخيرة غيرت من شكلهن مثل أصالة وأحلام؛ حيث أكد أن المكياج والتجميل لإبراز بواطن الجمال فى الشخصية. 

وتابع محمد عشوب قائلا: لو شوفت صورة أصالة بعد عملية التجميل الأخيرة فى إحدى المجلات دون تدوين اسمها على الصورة لن أتعرف عليها، فما حدث أشبه بالتنكر وليس التجميل، وفكرة التنكر تشبه ما قمت به مع أحمد زكي فى فيلم السادات.

واستكمل محمد عشوب عن عملية التجميل التى قامت بها الفنانة أحلام: دي مش أحلام ده تخفي وتنكر، فهي بعد تجميل جميلة، ومن حقها أن تجمل نفسها ، ولكنها غيرت ملامحها وأصبحت شخصا آخر.

وتابع محمد عشوب: من حق كل شخص أن يجري عمليات التجميل التى تجعله يشعر بالسعادة فهي حرية شخصية والله من سيحاسب الجميع فى النهاية .

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وكشف محمد عشوب عن سر العداء الذي نشب بين نادية الجندي ونبيلة عبيد طيلة السنوات الماضية قبل أن يحدث الصلحُ بينهما خلال الفترة الماضية. 

وأكد الماكيير محمد عشوب أن الفنانة نادية الجندي اعتقدت أن الفنانة نبيلة عبيد وراء رفع ومنع فيلمها خمسة باب من دور العرض السينمائي بعد أيام من عرضه. 
 

وتابع الماكيير محمد عشوب أن بعد عرض الفيلم ورفعه، علمت أن الفنانة نادية الجندي تعيش حالة نفسية سيئة وقررت أن أتصل بها وأقترح أن أعزمها علي السفر إلى اليونان لتخرج من تلك الحالة النفسية الصعبة، حيث كان يمكث هناك لارتباطه بتصوير مسلسل تليفزيوني، وبالفعل حضرت وقام بإخراجها من تلك الحالة، إلا أنها كشفت له أن بعض الأشخاص الذي وصفتهم بأهل الشر، أقنعوها أن نبيلة عبيد وراء منع فيلمها بسبب علاقاتها الجيدة بالوزراء آنذاك مستخدمة تعبير “دبحوني يا عشوب” . 

واستكمل محمد عشوب قائلا : من المستحيل أن تكون نبيلة عبيد وراء من عرض الفيلم فهي أكبر من هذا الكلام، والصراع الفني بينها وبين نادية الجندي كان لصالح المُشاهد. 
 

وصرحت نادية الجندي في أكثر من لقاء تليفزيوني أن هناك شخصية وراء منع عرض فيلمها خمسة باب إلا أنها لم تُصرح بالاسم بشكل صريح.

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عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

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عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

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