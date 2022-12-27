عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صقيع شديد.. ارتفاع عدد قتلى عاصفة القرن في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أفادت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، بأن عدد قتلى “عاصفة القرن” في الولايات المتحدة ارتفع إلى 62 قتيلا ومن المتوقع أن يرتفع أكثر.

وكان من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط بعد أيام من الطقس المتجمد من "عاصفة القرن" التي أسفرت عن 62 حالة وفاة على الأقل.

يذكر أنه تم العثور على أكثر من نصف القتلى في مقاطعة إيري بولاية نيويورك الأمريكية، حيث تقع مدينة بوفالو، والتي تلقت إحدى أشد ضربات العاصفة.

تجمدوا داخل سياراتهم.. ارتفاع عدد قتلى "عاصفة القرن" في أمريكا |فيديو

إلغاء نحو 5 آلاف رحلة طيران في أمريكا بسبب العواصف الثلجية

كما تم تسجيل حالات نهب في مدينة بوفالو، وتم اعتقال العديد من الأشخاص.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ بسبب عاصفة ثلجية في ولاية نيويورك.

وفي المجموع، تم الإبلاغ عن الوفيات في 12 ولاية: كولورادو وإلينوي وكانساس وكنتاكي وميتشيجان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن.

الولايات المتحدة حالة الطوارئ نيويورك بايدن إيري بوفالو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

استولى على أموال عملاء.. قرار عاجل ضد مسئول بنك عربي شهير في القاهرة

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته| فيديو

مجهودات الحكومة وقرار المركزي.. الدولار في السوق السوداء "حكاية وخلصت"

موضوعات متعلقة

ذخائر محظورة.. مستشار أمريكي للجيش الأوكراني يكشف طريقة كسب الحرب

جذبت الأهالي والزوار.. الثلوج تكسو جبال اللوز في السعودية.. شاهد

مقتل آلاف الجنود.. أوكرانيا تعلن عن كارثة لـ روسيا

بسبب حرب أوكرانيا.. أزمة جديدة تثير قلق بوتين

استنزاف.. اعتراف مقلق من التلفزيون الحكومي الروسي بشأن حرب أوكرانيا

قمع وحظر.. ملفات تويتر تكشف سياسة إدارة بايدن تجاه كورونا

مفاجأة كبرى.. بيع بيانات عسكرية أمريكية حساسة على موقع إيباي

حادثة مرعبة.. تحطم طائرة في بحيرة متجمدة بـ أمريكا.. فيديو

ترشيحاتنا

خصومات مرتفعة.. بشرى من الغرف التجارية للمواطنين بشان أسعار السلع

بعد غياب سنوات.. أميرة فتحى تفاجئ جمهورها فى أحدث جلسة تصوير

هيئة البريد: توسيع قاعدة تقديم الخدمة للعملاء في 2023

نحافة مبالغ فيها.. أحلام تثير تساؤلات الجمهور عن إنقاص وزنها

مقدار كفارة إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه .. دار الإفتاء تجيب

لـ 3 أسباب.. قفزة كبيرة في أسعار النفط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب تستعرض جمالها احتفالا بالكريسماس

ليه أمراض القلب بتزيد في الشتاء| جمال شعبان يكشف التفاصيل

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

يفوق الصاروخ البالستي.. تحذير من كويكب ضخم يتجه نحو الأرض اليوم

فيديو

«مراتي معيشاني في نكد».. مدرس الفيوم ينهي حياته في بث مباشر على فيسبوك

قتلت 50 شخصا.. كيف واجهت أمريكا موجة عاصفة ثلجية مدمرة| فيديو جراف

55 مليون دولار خلال يوم.. البنك المركزي يرصد مسحوبات دون حق من الخارج

هل عادت ليعقوب الفرحان.. فيديو مثير لـ ليلى إسكندر مع طليقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ