صقيع شديد.. ارتفاع عدد قتلى عاصفة القرن في الولايات المتحدة

أفادت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، بأن عدد قتلى “عاصفة القرن” في الولايات المتحدة ارتفع إلى 62 قتيلا ومن المتوقع أن يرتفع أكثر.

وكان من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط بعد أيام من الطقس المتجمد من "عاصفة القرن" التي أسفرت عن 62 حالة وفاة على الأقل.

يذكر أنه تم العثور على أكثر من نصف القتلى في مقاطعة إيري بولاية نيويورك الأمريكية، حيث تقع مدينة بوفالو، والتي تلقت إحدى أشد ضربات العاصفة.

كما تم تسجيل حالات نهب في مدينة بوفالو، وتم اعتقال العديد من الأشخاص.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ بسبب عاصفة ثلجية في ولاية نيويورك.

وفي المجموع، تم الإبلاغ عن الوفيات في 12 ولاية: كولورادو وإلينوي وكانساس وكنتاكي وميتشيجان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن.