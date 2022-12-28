مسئول أمني بالغربية: لا صحة لوفاة طالب بسبب لعبة شارلي

نفي مسئول أمني بمديرية أمن الغربية اليوم في تصريحات صحفية عدم صحة وفاة طالب بسبب لعبة "شارلي" مشيرا أن اسباب الوفاه جاء عقب انهاء حياته شنقا بسبب خلافات أسرية مع والدته بسبب المذاكرة استعدادا للامتحانات نصف العام الدراسي .



وافاد المسئول الأمني بأهمية تحري الدقه في نشر الأخبار لعدم إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام لحياة مواطني الغربية .

كما اختكم المسئول الأمني أن الأدلة الجنائية والنيابة العامة عاينت موقع حادث وفاة الطالب أعلي سطح منزله وتبين وفاته شنقا بيده ولا يوجد بمنزل أسرته اي وصلات للشبكات الانترنت وتم الوقوف حول الأسباب الواقعية للوفاته فجأه بسبب خلافات أسرية.

وتلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من أسرة الطالب "م.ن" يفيد بوفاته وانهاء حياته شنقا وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي كفر الزيات.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفر الزيات وبسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي موقع الحادث.



وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد شيحه رئيس مباحث كفر الزيات أن الوفاه جاءت عقب مشادات كلامية بين طالب وأمه بسبب اعتراضها علي عدم انتظامه في المذاكرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.