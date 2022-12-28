عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مسئول أمني بالغربية: لا صحة لوفاة طالب بسبب لعبة شارلي

صدى البلد

نفي مسئول أمني بمديرية أمن الغربية اليوم في تصريحات صحفية عدم صحة وفاة طالب بسبب لعبة "شارلي" مشيرا أن اسباب الوفاه جاء عقب انهاء حياته شنقا بسبب خلافات أسرية مع والدته بسبب المذاكرة استعدادا للامتحانات نصف العام الدراسي .

طالب بالإعدادية يعتدي على زميله بسلاح أبيض في الغربية


وافاد المسئول الأمني بأهمية تحري الدقه في نشر الأخبار لعدم إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام لحياة مواطني الغربية .
كما اختكم المسئول الأمني أن الأدلة الجنائية والنيابة العامة عاينت موقع حادث وفاة الطالب أعلي سطح منزله وتبين وفاته شنقا بيده ولا يوجد بمنزل أسرته اي وصلات للشبكات الانترنت وتم الوقوف حول الأسباب الواقعية للوفاته فجأه بسبب خلافات أسرية.
وتلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من أسرة الطالب "م.ن" يفيد بوفاته وانهاء حياته شنقا وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي كفر الزيات.
وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد محمد صقر  رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفر الزيات وبسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي موقع الحادث.

txt

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع المدنى


وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد شيحه رئيس مباحث كفر الزيات أن الوفاه جاءت عقب مشادات كلامية بين طالب وأمه بسبب اعتراضها علي عدم انتظامه في المذاكرة. 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.

مديرية امن الغربية خلافات اسرية الأجهزة الامنية كفر الزيات امتحانات نصف العام النيابة العامة المجتمع المدني مستشفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة سارة لـ المقبلين على الزواج

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يجتمع بالجهات المعنية لمراقبة الأسواق ويشدد على الحملات المستمرة

ترشيحاتنا

مجرات جديدة وكواكب تشبهنا.. تليسكوب جيمس ويب يذهل علماء الفلك باكتشافات غير مسبوقة

العلاج بـ 42 مركزًا.. تفاصيل مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال |فيديو

هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان غريب احتفالاً بالكريسماس |شاهد

القومي للمرأة: عقوبة الختان تصل للأشغال الشاقة.. وحملات بجميع المحافظات للتوعية بمخاطره|فيديو

المهن التمثيلية: غير القادرين من الفنانين سيقيمون بالدار مجانًا |فيديو

بشرى سارة من اتحاد الغرف التجارية للمواطنين قبل شهر رمضان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر نحيف.. أحلام تثير الجدل من جديد فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

بعد اتهامها بخطف زوج صاحبتها..البلوجر رهف وخطيبها فى فيديو بعنوان الحقيقة كاملة

ملكة.. زوج مى عمر يتغزل فيها بأحدث ظهور لهما.. والجمهور: يا بختك

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

فيديو

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ