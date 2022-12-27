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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى كامل يفتح النار على عصام شعبان عبد الرحيم بسبب عامل النظافة

عصام شعبان ومحمد
عصام شعبان ومحمد عادل

أكد المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، أنه لا يوجد خلاف بينه وبين المطرب ويجز، وأنه خرج على جميع القنوات، و المواقع ونفيى هذا الأمر، موضحًا :" طلعت فى 40 ألف برنامج ونفيت".

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن خلافه فقط مع عصام شعبان عبد الرحيم، بسبب تصديره أشياء غير مقبولة لـ الجمهور، وظهوره مع محمد عادل عامل النظافة من أجل الغناء وعمل أغاني مشتركة.

ولفت إلى أن عامل النظافة، يقوم الآن بالغناء، وعصام شعبان يجلس مع عامل النظافة ويقوم بالغناء معه، وهذا غير مقبول.

وأشار إلى أنه ينحاز لكل ما هو مفيد لـ مصر، وأن أى شخص يقدم أشياء مميزة سيحصل على الكارينية، وأن الشخص غير المستحق لن يحصل.

وأوضح أن النقابة تقوم بتنظيف أى شئ غير مقبول.

 

نقيب الموسيقيين مصطفى كامل المطرب مصطفى كامل ويجز المطرب ويجز أغاني سيد على

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