الاعتزال| ضربة موجعة جديدة لـ كهربا.. خبير لوائح يكشف التفاصيل

أكد طلال عبد اللطيف خبير اللوائح، أن محمود كهربا لاعب الأهلي سيتم إصدار قرار جديد ضده حال عدم تسديده الغرامة خلال الفترة المقبلة لصالح نادي الزمالك.



قال طلال عبد اللطيف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طلع إدعاء إن في جواب طلع من فيفا للاتحاد المصري، وده محصلش".



أضاف: "كهربا من حقه المشاركة مع الأهلي فور دفع الغرامة، ولكن سيكون هناك قرار جديد ضد كهربا حال عدم تسديد الغرامة لصالح الزمالك".



وواصل: "كهربا يحتاج من يدير أموره بشكل جيد، وما حدث له بسبب قلة المعرفة بالسلوك الاحترافي".



وختم حديثه قائلا: "كهربا ملوش حل غير إما الدفع أو الاعتزال، أو تنازل نادي الزمالك عن مستحقاته، والأهلي ليس له دخلا في عقوبة كهربا من الأساس، والزمالك من حقه مطالبة كهربا بالغرامة حتى لو اعتزل كرة القدم".